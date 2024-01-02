"أجلنا زيادة الكهرباء 3 مرات".. الحكومة للمواطنين: "انتظروا بيان الوزارة بأسعار الشرائح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، مشيرا إلى أنه لم يصدر بيان رسمي من وزارة الكهرباء بهذا الشأن، ويمكن التأكد من الوزارة.

وأضاف الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، مع الإعلامي سيد علي، أن الدولة حريصة على دعم المواطنين وإذا كان سيتم إقرار أي زيادة سيتم إعلانها من قبل الوزارة، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمي من الوزارة بهذا الشأن حتى الآن.

وأكد أنه تم تأجيل زيادة الكهرباء 3 مرات في السابق، وإذا تم تطبيق زيادة جديدة فإنه سيتم الإعلان عنه، معلقا: "خلينا ننتظر صدور بيان رسمي من وزارة الكهرباء"، لأنه حتى هذه اللحظة لم يصدر بيان رسمي من الوزارة.

وأوضح الحمصاني، أن قطاع الكهرباء محل متابعة من رئيس الوزراء، وتقرر بدلا من تخفيف الأحمال ليلا أن يكون التخفيف نهارا مراعاة لظروف امتحانات الطلاب، منوها أنه اعتبارا من الغد سيكون تخفيف الأحمال من 11 صباحا وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين.

اقرأ أيضا:

انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)

"قبل وبعد".. ما هي قيمة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء بعد تطبيقها؟