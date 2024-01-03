لميس الحديدي تعليقا على زيادة الأسعار: "بالراحة شوية علينا يا حكومة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

علقت الإعلامية لميس الحديدى، على زيادة أسعار الكهرباء والمترو والقطارات والانترنت الارضى والموبايل والأسمنت والحديد.

وقالت الحديدي خلال تقديمها برنامج على كلمة أخيرة المذاع على قناة أون، مساء الثلاثاء، إن تسجيل أسعار بيع وشراء السيارات زادت 5 أضعاف، مردفة: "السنة دي داخلة علينا برجلها الشمال، وهناك موجة من رفع الأسعار".

وأوضحت الحديدى؛ أن هذه الموجة من رفع الأسعار متوقعة من أهل الاقتصاد، منوهة أن الأزمة مستمرة ولا توجد حلول واضحة، إضافة إلى استمرار التضخم والخلل فى سعر الصرف، معقبة: "الناس العادية محتاجة تفهم لماذا يحدث هذا لكي تستطيع أن تضبط أحولها وأسئلة الناس كثيرة".

وأضافت: "بالراحة شوية علينا يا حكومة بلاش الدخلة العنيفة من أول السنة"، متسائلة: "ماذا سيحدث ولماذا عملية المفاجأة في الإعلان عن الزيادات؟".

وأكملت: "بالنسبة للموبايلات فيهم الخير، أبلغونا قبل تنفيذ القرار بأربع أيام"، مؤكدة أنه لا يمكن أن نستمر فى هذه السياسات، ويجب على الحكومة أن تقيم مبادرتها وأثر هذه المبادرات.

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