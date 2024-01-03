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العثور على جثتي طبيب وزوجته داخل شقتهما بمنطقة المعصرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مساء اليوم، على جثتي طبيب وزوجته داخل شقة بمنطقة المعصرة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، بوجود جثتين داخل شقة بمنطقة المعصرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مسرح الجريمة.

بالفحص تبين وجود جثتي طبيب وزوجته وتم نقل الجثامين إلى المشرحة.

فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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