قرار عاجل بشأن العثور على جثتي طبيب وزوجته داخل شقتهما بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بسرعة التحريات في واقعة العثور على جثتي طبيب وزوجته بمنطقة المعصرة، للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف غموض الحادث.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مساء اليوم، على جثتي طبيب وزوجته داخل شقة بمنطقة المعصرة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، بوجود جثتين داخل شقة سكنية لطبيب وزوجته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مسرح الجريمة.

بالفحص تبين وجود جثتي طبيب وزوجته وتم نقل الجثامين إلى المشرحة.

فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.