حدث ليلاً| تفاصيل زيادة أسعار القطارات.. واغتيال قيادي بحركة حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السكة الحديد: جنيهان زيادة في أسعار تذاكر المسافات القصيرة

كشف محمد الطويلة، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات وخدمة العملاء بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل زيادة أسعار تذاكر القطارات اعتبارا من أمس الاثنين 1 يناير 2024.

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"أجلنا زيادة الكهرباء 3 مرات".. الحكومة للمواطنين: "انتظروا بيان الوزارة بأسعار الشرائح"

عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، مشيرا إلى أنه لم يصدر بيان رسمي من وزارة الكهرباء بهذا الشأن، ويمكن التأكد من الوزارة.

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حماس تعلن استعدادها لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالضفة وغزة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" استعدادها لتشكيل حكومة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.

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الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره الصومالي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

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بعد تعديلها.. المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء في الإسكندرية - تعرف على منطقتك

أعلنت محافظة الإسكندرية، المواعيد الجديدة لانقطاع التيار الكهربائي بكافة أحياء المحافظة، والمزمع تنفيذها بدءًا من غد الأربعاء، إذ سيجري ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

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تعليقًا على اغتيال العاروري.. هنية: هذه الاستهدافات تزيدنا قوةً وإصرارًا

نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان له، اليوم الثلاثاء، القيادي صالح العاروري، قائلا: "ننعى إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد المجاهد الشهيد الشيخ صالح العاروري".

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وزير النقل: حصول من يزيد عمره عن 70 سنة على تذاكر مترو مجانية مدى الحياة

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن نسبة الخصم على أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عاما على جميع الخطوط وصلت لـ 61%.

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وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية.

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"اتصالات النواب" تطالب بدراسة إلغاء شرط المسافات في إقامة المكاتب البريدية

طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الهيئة القومية للبريد بدراسة إلغاء بند شرط المسافات في إنشاء مكاتب البريد، مؤكداً أن الدولة المصرية تقود منظومة نجاح في مجال التحول الرقمي والبريد المصري أول الأجهزة التي طبقت هذه المنظومة.

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وزير النقل: الرئيس السيسي أجل رفع تذاكر المترو مرتين

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، موضحا أن تذكرة مترو الأنفاق لم يتم تحريك أسعارها منذ 2019.

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