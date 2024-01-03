بعد زيادة الأسعار.. طريقة الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من وضع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بعد زيادتها، لتطبق خلال الفترة من يناير 2024 وحتى 30 يونيو المقبل.

ونشر "الخليج 365" قيمة الزيادة في جميع شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري، مع توضيح الفارق في كل شريحة بين الأسعار السابقة والجديدة.

وفي ذات السياق، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر إطلاقها عددا من الطرق والآليات يمكن من خلالها استعلام المشترك والتحري عن قيمة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير الجاري 2024 بجميع فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، وهي «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء».

وحددت الشركة عبر منشور على حسابها على فيسبوك، عددا من الخطوات التى يجب أن يتبعها المشترك ليتمكن الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لـ فاتورة الكهرباء لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة لشهر يناير 2024 عن طريق رقم العداد بجميع فروع وإيرادات وشركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات وهي كالآتي:

* الخطوة الأولى:

- الدخول عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء.

* الخطوة الثانية:

- اختيار الشركة التابع لها العداد.

* الخطوة الثالثة:

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

الخطوة الرابعة:

- كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل..

الخطوة الخامسة:

- تدوين رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

الخطوة السادسة:

- تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

الخطوة السابعة:

- النقر على زر الاستعلام.

الخطوة الثامنة:

- ظهور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.

وجاءت قيمة الزيادة في جميع شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري، كالتالي:

أولا: أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

الشريحة الأولى: (0 - 50 كيلووات)

- السعر القديم: 48 قرشًا.

- السعر الجديد: 58 قرشًا.

الشريحة الثانية: (51 - 100 كيلووات)٠

- السعر القديم: 58 قرشًا.

- السعر الجديد: 68 قرشًا.

وجاءت أسعار شرائح المستهلك من (101 حتى 1000 كيلووات) على النحو التالي: الشريحة الثالثة: (0 - 200 كيلووات)

- السعر القديم: 77 قرشًا.

- السعر الجديد: 83 قرشًا.

الشريحة الرابعة: (201- 350 كيلووات)

- السعر القديم: 106 قروش.

- السعر الجديد: 125 قرشًا.

الشريحة الخامسة: (351 - 650 كيلووات)

- السعر القديم: 128 قرشًا.

- السعر الجديد: 140 قرشًا.

وجاءت أسعار شرائح المستهلك لأكثر من 650 كيلووات) على النحو التالي:

الشريحة السادسة: (0 - 1000 كيلووات)

- السعر القديم: 128 قرشًا.

- السعر الجديد: 150 قرشًا.

وجاءت أسعار شرائح المستهلك لأكثر من 1000 كيلووات) على النحو التالي:الشريحة السابعة: (0 - أكثر من 1000 كيلووات)

- السعر القديم: 145 قرشًا.

- السعر الجديد: 165 قرشًا.

ثانيًا: أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية الشريحة

الأولى: (0 - 100 كيلووات)

- السعر القديم: 65 قرشًا.

- السعر الجديد: 65 قرشًا.

الشريحة الثانية: (101 - 250 كيلووات)

- السعر القديم: 120 قرشًا.

- السعر الجديد: 136 قرشًا.

الشريحة الثالثة: (0 - 250 كيلووات)

- السعر القديم: 140 قرشًا.

- السعر الجديد: 150 قرشًا.

الشريحة الرابعة: (601 - 1000 كيلووات)

- السعر القديم: 155 قرشًا.

- السعر الجديد: 165 قرشًا.

الشريحة الخامسة: (0 - أكثر من 1000 كيلووات)

- السعر القديم: 160 قرشًا.

- السعر الجديد: 180 قرشًا.