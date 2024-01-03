محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 16 برميل سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر، في إطار جهود الوزارة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع والتصدي لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن "الأقصر" عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (سائق، عامل – مقيمان بمحافظة أسوان)، حال استقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة إسنا محمل عليها (9 براميل سولار بإجمالي 2 طن سولار بدون أوراق أو فواتير)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء وتحصلهما عليها من مسئول عن محطة وقود بدائرة المركز "أمكن ضبطه".

ضبط (سائق ومزارع – مقيمان بمحافظة أسوان)، حال استقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة إسنا محمل عليها (10 براميل سولار بإجمالي 1.500 طن سولار بدون أوراق أو فواتير)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها في السوق السوداء وتحصلهما عليها من مسئول عن محطة وقود بدائرة المركز، "أمكن ضبطه" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.