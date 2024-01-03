وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة أبو زعبل تضاهي العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية تستغل فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع العديد من المنتجات الهندسية التي تُستخدم في عدة مشروعات قومية مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن وعروق البيلت للحديد والصلب وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ والتي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن الشركة تتميز بتوافر خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتمتلك عمالة مدربة على أعلى مستوى .

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك في إطار حرصه على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة .

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي، الزيارة التفقدية بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية المهندس جهاد سعيد ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض رؤساء القطاعات، حيث اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها بواسطـة شركة "أبو زعبل للصناعات الهندسية".

وأشار الوزير محمد صلاح، خلال الاجتماع، إلى أهمية الشركة (مصنع 100 الحربي) حيث أنها تختص بالمساهمة في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء والصلب المخصوص ومنتجاتها الحديثة من الصلب المدرع والذي يعد منتجاً استراتيجياً يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات، وجاء تصنيع هذا المنتج الإستراتيجي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على امتلاك القدرة في هذا المجال.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية شملت المرور على عدد من خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، وحرص خلال المرورعلى الحديث مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، وأكد لهم الوزير محمد صلاح حرص الوزارة على الاهتمام بتطوير العنصرالبشري وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع الحديثة، مشدداً على ضرورة متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة والانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة .

وأكد المستشار الإعلامي لوزيرالدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص على الاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة للوزارة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لتطوير هذه الشركات والوحدات وسبل تحقيقها، وحث العاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربي على الحفاظ على التكامل بين كل الجهات التابعة بما يساهم في تحقيق مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة والذي ينعكس بالتبعية على حفظ أمن واستقرار الوطن، إلى جانب دور الوزارة في المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية بالدولة .