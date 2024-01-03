"تملك الأجانب للأراضي".. رئيس إسكان النواب: متخافوش على الأمن القومي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - نشأت على

قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الأراضى الصحراوية، تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى وتذليل العقبات أمامه.

وقال الفيومي في تعقيبه على حديث عدد من النواب الجلسة العامة اليوم، بشأن الأمن القومي المصري، أنه لا خوف على الأمن القومي المصري من تعديلات القانون، وأضاف: "عندنا حساسية من تملك الأجانب للأراضى المصرية".

وتابع الفيومي، لدينا العديد من النصوص القانونية التى تضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري، منها نصوص قانونية تسمح للدولة نزع ملكية الأراضى بناء على طلب وزير الدفاع لدواعي الأمن القومي المصري، مضيفا: بالتالي لاخوف من تملك الأجانب للأراضى بهدف الاستثمار.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.