شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير بروتوكول علاج كورونا بالمجان فى مستشفيات الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية توفر البرتوكول العلاجي لكورونا مجانا، مضيفا أن المتحور الجديد سريع الانتشار ويصيب حتى من تم تطعيمهم.

وأضاف فلا تصريحات حفية: "معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة كما أنه لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور أو ميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير.

ونصح بالتطهير المستمر للأيدي والأسطح بالإضافة إلي استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، فضلا عن البقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية وتابع: من الأفضل عدم المشاركة في التجمعات اذا كنت مريضا.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن المتحورات الجديدة لا تختلف كثيرا عن المتحورات السابقة وطبيعة الفيروسات التحور الدائم لتتكيف مع الظروف الجديدة، مضيفا أنه لا داعى للقلق وإنما علينا اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة منعا للعدوى، مضيفا أن اللقاح هام للغاية في مواجهة العدوى وكذلك مضاعفاتها حال حدوثها.