شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وتعليمات أداء الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس الثانوية ضوابط وتعليمات أداء طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام الامتحان الإلكترونى للفصل الدراسي الأول المقرر أن يبدأ 11 يناير الجارى وحتى 24 من نفس الشهر، وجاءت التعليمات كالتالى:

- الامتحان سيكون فقط من خلال ربط التابلت على شبكة school دون غيرها مع ضرورة قيام الطلاب بإحضار التابلت أيام امتحانات المواد غير المضافة للتأكد من ربط.

School التابلت بشبكة

- ضرورة التأكد من تحديث منصة الامتحانات

SwiftAssess للإصدار 1.8.19

- ضرورة التأكد من تحميل تطبيق

Protect ويكون في حالة Anyconnect

محمي" وظهور رمز المفتاح بجانب التنبيهات.

وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ومراجعة البيانات، مؤكدة أنه يتم تفعيل كود الطالب بإيصال تأمين التابلت مع استخدام الحساب المدرسى الموحد، يتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثانى الثانوى العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير الجارى.

وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطاء يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات مع اعتبار الموضوع هام وعاجل وسيتم الغلق يوم الاثنين الموافق 2024/1/2.

https://moe-register.emis.gov.eg/