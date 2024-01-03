شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تقصف قيادة الجيش وسط الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بأن ميليشيا الدعم السريع قصفت قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم.

عبرت وزارة الخارجية السودانية عن تقديرها لما تضمنه البيان الصحفي لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنطوني بلينكن، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان، من أن حكومته ستواصل العمل من أجل إنهاء الصراع في السودان، حتى يتحقق خلال العام الجديد ما يستحقه الشعب السودانى من سلام وأمن وإزدهار.