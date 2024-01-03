شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الترم الأول لأولى ثانوى بالجيزة 11 يناير.. اعرف جدولك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وشهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مساء أمس الثلاثاء، تسليم 65779 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة، تمهيدًا لتسليمها للطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوي العام، مؤكدًا تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالجيزة، يوم الخميس 11 يناير 2024 وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير 2024، وذلك وفقًا لما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث يؤدي الطلاب يوم الخميس 11 يناير امتحانهم في مادة اللغة العربية، والأحد 14 يناير في مادة الرياضيات، والثلاثاء 16 يناير مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة، والخميس 18 يناير مادتي التاريخ والأحياء، والإثنين 22 يناير مادتي الكيمياء، والجغرافيا، ويوم الأربعاء 24 يناير مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

يُذكر أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفقد أمس الثلاثاء، عدة لجان امتحانات داخل إدارة الهرم التعليمية في المواد غير المضافة للمجموع، مشددًا خلال زيارته على ضرورة الاهتمام بنظافة وتعقيم دورات المياه حرصًا على سلامة الطلاب وعدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً من الطلاب أو العاملين داخل اللجنة واتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل اللجان حفاظًا على صحتهم من انتشار الأمراض بشكل عام.