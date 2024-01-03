شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية وتفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل، كما يلى:

- الأربعاء 03 يناير 2024:

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا، تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء .

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- الخميس 04 يناير 2024:

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبا.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الجمعة 05 يناير 2024:

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- من السبت 06 يناير إلى الاثنين 08 يناير 2024:

شبورة مالية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.