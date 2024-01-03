شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أول عربة بالقطار الكهربائى الخفيف للسيدات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف LRT - قطار العاصمة الإدارية - العربة الأولى بمقدمة القطار للسيدات فقط، وذلك لتوفير سبل الراحة لركاب القطار خلال الرحلة.

وتم تخصص العربة الأولى من القطار في اتجاه محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة للسيدات، بينما تخصص العربة السادسة للسيدات في الرحلات المتجهة إلى محطة عدلي منصور.

ويبدأ مسار القطار الكهربائي الخفيف، من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة -الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول 105 كم وعدد 19 محط .

ويحقق مشروع القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية، ويخدم المدن الجديدة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالاً والعاصمة الإدارية جنوباً للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس.

كما يحقق القطار الكهربائي الخفيف خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.

وفى السياق يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة

- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا

- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45

أما في اتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي

- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا

- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء

ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور

وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور

وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور

الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.