شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق مجانا لكبار السن فوق 70 سنة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، أصدر توجيهات، بعدم فرض رسوم ركوب المترو لكبار السن فوق سن الـ70 سنة، وذلك بعد رفع تذاكر ركوب مترو الأنفاق، والسماح لهم بالركوب مجانا بكل الخطوط وأى مرحلة، وذلك بموجب بطاقة الرقم القومى.

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق، المسئولة عن تشغيل مترو الأنفاق، أنه يمكن لكبار السن فوق سن 70 سنة استخراج اشتراك مجانى بموجب بطاقة الرقم القومى، وذلك كنوع من رد الجميل ورفع العبء عن كبار السن .

وكانت وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر ركوب المترو مع بداية العام الجديد 2024 وبالتزامن مع بدء تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب.