الجاحر: تعديلات "الأراضي الصحراوية "تستهدف منع التعارض مع قانون الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية المعروضة على البرلمان، تمثل أهمية كبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال كلمة الجاحر بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية.

وأضاف النائب أن مشروع القانون يستهدف منع التعارض بين نصوص قانون الأراضي الصحراوية وبين نصوص قانون الاستثمار، متابعًا: الهدف من ذلك هو جذب المستثمر والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي.

وأضاف عضو مجلس النواب: نستورد مواد غذائية بكميات كبيرة من الخارج؛ ما يتطلب منّا زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والصناعية، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات للاستثمار.

وأشار النائب إلى أن فكرة الحفاظ على الأمن القومي المصري أمر منتهٍ، لا خوف عليه، في ظل الدستور والقانون ومواقف القيادة المصرية.