شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات النقل ويؤكد ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى، 2024 -2023، بمدرستى - العروبة الابتدائية - يوسف السباعي التجريبية لغات التابعتين لإدارة النزهة التعليمية، يرافقه محمد مصطفى مدير عام الإدارة.

ووجه مدير المديرية خلال الجولة، الطلاب بمتابعة المراجعة التعليمية على القنوات التعليمية، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات، كما حثهم على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان، كما إطمأن من الطلاب على مستوى الإمتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

وتابع "موسى" امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وامتحان اللغة الثانية للصف الثالث الإعدادي الإعدادى، حيث أدى طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان فى مادة "العلوم"، بينما أدى طلاب الصف الخامس الإبتدائى الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، والصف الرابع الابتدائى أدى الامتحان فى مادة الرياضيات، وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان فى اللغة الثانية.

وأكد " مدير المديرية " على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.