شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات النقل ويؤكد ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر
ووجه مدير المديرية خلال الجولة، الطلاب بمتابعة المراجعة التعليمية على القنوات التعليمية، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات، كما حثهم على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان، كما إطمأن من الطلاب على مستوى الإمتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.
وتابع "موسى" امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وامتحان اللغة الثانية للصف الثالث الإعدادي الإعدادى، حيث أدى طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان فى مادة "العلوم"، بينما أدى طلاب الصف الخامس الإبتدائى الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، والصف الرابع الابتدائى أدى الامتحان فى مادة الرياضيات، وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان فى اللغة الثانية.
وأكد " مدير المديرية " على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.
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