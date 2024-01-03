شكرا لقرائتكم خبر عن "سكن كل المصريين".. إعرف إزاى تحصل على شقة ضمن مبادرة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقبال غير متوقع شهدته مبادرة سكن كل المصريين والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤخرا، ونفذتها وزارة الإسكان، من خلل صندوق الإسكان الاجتماعى، حيث تم الإعلان عن الطرح الأول لمبادرة سكن كل المصريين 3، والذى شهد لإقبال فاق كل التوقعات، وهو ما جعل وزار الإسكان، تسعى لتنفيذ وحدات لكافة المتقديمن، وقررت الإعلان عن بدء التحويلات للإعلان الجديد، على أن يتم تسليم الوحدات خلال فترة لا تزيد عن 36 شهر.

ومن أبرز الشروط:

- لا يزيد عن عمر المتقدم عن 21 عام ألا يكون قد سبق له أو لزوجته الحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

- أن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين بها او العاملين بها.

- ألا يزيد دخله عن الحد الأقصى المسموح به وهو 6 ألاف جنيه للأعزب و8 الاف جنيه للأسرة.

- بالنسبة لمتوسطى الدخل ألا يزيد دخل الأعزب عن 13000 جنيه، وللأسرة لا يزيد دخلها عن 180000 جنيه.

- بالنسبة لمن هم خارج الأولوية ..تم فتح باب التحويل للإعلان الجديد لتوفير وحدات لهم.

- الطرح الجديد يأتى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية غاية فى الصعوبة.

- الدولة مستمرة فى التزاماتها بتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال وحدات سكنية كاملة التشطيب فى مختلف محافظات الجمهورية.