شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يؤكد على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير العمل حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، دورة تدريبية عن " تعزيز قُدرات مفتشي العمل بالمديريات "، والتي تنظمها الوزارة ضمن سلسلة دورات تدريبية تَعتزُم تنظيمها في إطار تنفيذ توجيهات "الوزير" باعداد خطة تدريبية، لتنمية مهارات جميع العاملين بالمديريات على أنشطة ومجالات عمل الوزارة الميدانيه منها : " تفتيش العمل ، وتفتيش السلامه والصحة المهنية، وشئون العمالة غير المنتظمة، وشئون المنظمات النقابية، والتدريب المهنى، ورعاية القوى العاملة ".

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن هذه الدورة تنظمها الوزارة تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة العامة لتنمية وإدارة المواهب ، وتستمر لمدة يومين ويُشارك فيها 72 من العاملين بـ 23 مديرية في مجال تفتيش العمل ورعاية القوى العاملة.

وقال "الوزير" في كلمة أمام المُشاركين أنه هذه الدورات الهدف منها توحيد مفاهيم تفتيش العمل وقوائم المُراجعة بين جميع مديريات العمل، والعمل على مواجهة التحديات التي قد تواجه مُفتشي العمل أثناء تطبيق قانون العمل.

وأكد الوزير على أهمية تلك الدورات و اللقاءات مع العاملين بمديريات العمل لمعرفة المعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها وتذليلها، وحث جميع المشاركين بالدورة التدريبية على أهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج طبقا للقانون، مشددًا على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، واستيفاء نسبة تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة "ذوي الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

يُحاضر في الدورة : أحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات ، وسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل ، ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بالقليوبية، وحضر فعاليات الافتتاح :شيماء محمود مدير عام المكتب الفني، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات ، و ممثلي الإدارة العامة لتنمية وإدارة المواهب.