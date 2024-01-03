شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 90 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة من معبرى رفح وكرم أبو سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، فى خبر عاجل لها، عن دخول 90 شاحنة مساعدات إنسانية و4 شاحنات غاز طبيعى إلى قطاع غزة عبر معبرى رفح وكرم أبو سالم.

كما أفادت المراسلة عن عبور 200 من مزدوجى الجنسية من معبر رفح إلى مصر، بالإضافة إلى عبور 15 مصابا فلسطينيا إلى مصر لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.