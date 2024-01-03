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تعرف على أولويات استراتيجية الصحة حتى 2030.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، أهم الأولويات التى تطمح مصر في تحقيقها في القطاع الصحى ضمن الإطار الاستراتيجى للصحة 2030، والتي تضمن العديد من النقاط أبرزها كالتالي:

 

1- تعزيز النظم الصحية العالمية 

2- تعزيز الصحة والرفاة طوال الحياة 

3- الوقاية من الامراض ومكافحتها 

4- القصايا المتعلقة بالصحة ذات الأهمية للصحة العامة 

5- تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للامن الصحى 

6- تعزيز العدالة والحوكمة الصحية 

7- تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية

 


جهود وزاره الصحه

 

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