- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أولويات استراتيجية الصحة حتى 2030.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، أهم الأولويات التى تطمح مصر في تحقيقها في القطاع الصحى ضمن الإطار الاستراتيجى للصحة 2030، والتي تضمن العديد من النقاط أبرزها كالتالي:
1- تعزيز النظم الصحية العالمية
2- تعزيز الصحة والرفاة طوال الحياة
3- الوقاية من الامراض ومكافحتها
4- القصايا المتعلقة بالصحة ذات الأهمية للصحة العامة
5- تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للامن الصحى
6- تعزيز العدالة والحوكمة الصحية
7- تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية
جهود وزاره الصحه
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز