شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أولويات استراتيجية الصحة حتى 2030.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، أهم الأولويات التى تطمح مصر في تحقيقها في القطاع الصحى ضمن الإطار الاستراتيجى للصحة 2030، والتي تضمن العديد من النقاط أبرزها كالتالي: 1- تعزيز النظم الصحية العالمية 2- تعزيز الصحة والرفاة طوال الحياة 3- الوقاية من الامراض ومكافحتها 4- القصايا المتعلقة بالصحة ذات الأهمية للصحة العامة 5- تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للامن الصحى 6- تعزيز العدالة والحوكمة الصحية 7- تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية

جهود وزاره الصحه

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