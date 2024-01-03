شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف التعويضات المقررة لمتضرري حريق معرض كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ بصرف التعويضات المقررة لمتضررى الحريق الذي نشب في معرض "صنع في مصر لشباب" الخريجين بمدينة كفرالشيخ، الذي وقع قبل أسبوعين، وتسبب في تضرر ما يزيد على 70 عارضًا متواجداً في المعرض.، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي

تم الانتهاء من صرف التعويضات لـ 45 حالة بما يبلغ قيمته مليون جنيه، وجارى حصر بقية الخسائر لباقي المتضررين من أجل سرعة الانتهاء من الإجراءات لصرف التعويضات لبقية المضارين.

جدير بالذكر أن الحريق قد شب في الساعات الأولي من فجر الخميس الموافق 14 ديسمبر بمعرض منتجات شباب الخريجين بوسط مدينة كفرالشيخ، وتمكنت 14 سيارة إطفاء من السيطرة علي النيران وإخمادها قبل انتقالها الي المركز الثقافي المجاور له، دون وقوع خسائر في الأرواح.