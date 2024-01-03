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هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للحد من الإصابة بالتهابات الأذن

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القاهرة - سامية سيد - نصحت هيئة الدواء باتباع مجموعة من الخطوات للحد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن، مشددة على ضرورة اتباع النصائح التالية :- 

 

تلقى اللقاحات، فقد تساعد لقاحات الإنفلونزا الموسمية ولقاحات المكوَّرات الرئوية وغيرها من اللقاحات البكتيرية على منع التهابات الأذن.​

 

تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال.​

 

الوقاية من نَزَلات البرد وغيرها من الأمراض عن طريق الاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين جيداً وبشكل متكرر.​

 

عدم مشاركة أواني الطعام والشراب مع الآخرين.​

 

التوقف عن التدخين، والبعد عن أماكن التدخين والمدخنين؛ لتجنب التدخين السلبي.​

 

الرضاعة الطبيعية حيث يحتوي لبن الأم على أجسامٍ مُضادَّة قد تُوفِّر الحماية من التِهابات الأُذن.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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