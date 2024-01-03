شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد يسبب حرائق وحوادث والان مع تفاصيل الخبر
وأشار بيان للسكة الحديد، أن القطارات والسكة الحديد ملكية عامة للشعب وأن مسئولية الحفاظ عليها مسئولية مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، التي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.
ويأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.
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