شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه فى قرية اللشت بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح بخط مياه الشرب قطر 800 مم بمركز ومدينة العياط، والذى تعرض لكسر مفاجئ صباح اليوم أمام مركز شباب اللشت بطريق كفر طرخان، مما تسبب فى انقطاع مياه الشرب عن قرى (بمها، اللشت، العامرية، الناصرية، أبوالعباس، جرزا، كفر جزا، طعما، السعودية، عزبة أبو حمد).

ووجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة العياط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بسرعة إجراء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتضررة بالانقطاع.

وشدد "راشد"، على ضرورة المتابعة الميدانية للأعمال وسرعة تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية بطريق 53 ( المريوطية - كفر طرخان) والحفاظ على الإنسيابية المرورية.