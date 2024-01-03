شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تنفيذ 160 برنامجا تدريبيا لتطوير منظومة الموارد البشرية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً مع قيادات العمل بالوزارة، لاستعراض منظومة الموارد البشرية الجديدة ومعايير تقويم الأداء المقرر تطبيقها، والتي ستعمل على الارتقاء بمرتكزات العمل بديوان عام الوزارة والمديريات فى إطار الاهتمام بتحسين جودة بيئة العمل للعاملين.



الدكتورة نيفين القباج

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بعقد هذا اللقاء مع بداية عام جديد، موجهة الشكر لقيادات الوزارة على الجهد ‏الكبير المتميز الذي شهدته قطاعات العمل بالوزارة للعام الماضي، والتي انعكست فى تطبيق استراتيجية عمل تنطلق من رؤية مصر ‏‏2030 فى جميع القطاعات وتطلعها لمزيد من الإنجازات للعام الجديد، خاصة فيما يتعلق بمحاور استراتيجية عمل الوزارة والخطة الاستثمارية وتحديد المؤشرات والتقييم، والسعي لتعزيز برامج التنمية التي تشارك فيها الوزارة، وبصفة خاصة المشروعات القومية التي أصبحت تمثل محورًا أساسيًا في بناء وتنمية الدولة، مثل حياة كريمة والمبادرات التي تؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش.

وأكدت القباج أن الوزارة انطلاقا من الاهتمام بالاستثمار فى البشر شهدت تطويرا للهيكل المؤسسي والإدارات العاملة بقطاع الموارد البشرية، حيث شهد مشروع التطوير المؤسسي للوزارة و الهيكل الجديد للوزارة استحداث إدارات جديدة ضمن الهيكل لخدمة أطر العمل وعمل مجموعة من الأدلة الخاصة بالعمل ووضع مؤشرات الأداء لبرامج الوزارة، إضافة إلى ما شهده العمل الإداري من طفرة فى التحول الرقمي وتقديم الخدمات فى ظل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، كذلك ما يختص بقواعد الحوكمة، وترشيد الموارد، ومكافحة الفساد.



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاهتمام بالعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات فى إطار رفع الكفاءة وتطوير المهارات عبر البرامج التدريبية المكثفة للارتقاء بالأداء مع مشاركة الخبرات لتحقيق التكامل، مما انعكس ذلك فى زيادة عدد القيادات خاصة النسائية التى تولت قيادة العمل بالمديريات وقدمت نجاحا كبيرا يحسب لها ويوازي ذلك العمل على منظومة الشكاوى الإلكترونية والتى سيتم ربطها بمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء من أجل تقديم خدمة متميزة.

وشهد اللقاء تقديم المهندسة أمل كامل مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتطوير المؤسسى عرضاً حول ماشهدته منظومة الموارد البشرية بالوزارة من تطوير موسع من حيث الهيكلة والوظائف التي تقوم بها فى إطار عمليات التطوير المستمرة للعمل بالوزارة، حيث التعريف بإدارات الموارد البشرية والهيكل التنظيمي لها وعملية تقويم الأداء والمعايير والوزن النسبي لكل معيار وأنواع الكفاءات ومعايير صياغة الأهداف الفردية ومراتب تقييم الأداء وهيكل الوزارة والإدارات المستحدثة وأولويات العمل للعام الجديد من التركيز على تفعيل اختصاصات الإدارات بالهيكل الجديد وتوثيق إجراءات العمل الخاصة بها، كذلك دعم التواصل الداخلي والتكامل فى العمل بين الإدارات لرفع كفاءة العمل .

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن السيد مستشار الوزارة للتنمية البشرية أن الفترة الماضية شهدت اهتماما واسعا بالتدريب ووضع برامج تدريبية تتكامل مع أهداف الوزارة مع وضع مؤشرات قياس الأداء وتحقيق التكافؤ فى الفرص التدريبية سواء على مستوى الديوان العام والمديريات والجهات التابعة، مشددا على أن وضع الخطة التدريبية يتأسس على مصفوفة الجدارات، موضحا أن العام 2022-2023 شهد تنفيذ 160 برنامجاً تدريبياً بإجمالي 4370 متدربا بالديوان العام والمديريات مع التركيز على برامج إعداد القيادات ومنح المديريات أولوية فى التدريب للارتقاء بمنظومة الكفاءات ومهارات العمل، مشيرا الى أن تلبية احتياجات العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والحوكمة ودبلومة المهارات القيادية والإدارية تأتي من ضمن أولويات عمل الخطة التدريبية للعام الجديد.

واستعرض الدكتور شريف الرفاعى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية خطة الاستحقاقات بالوزارة والرؤية المستقبلية التي تتضمن اتخاذ عدد من الآليات لتحسين بيئة العمل على مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والمزايا العينية للعاملين، مؤكدا أنه تم استحداث إدارة للإيرادات بالوزارة لتعظيم الموارد الذاتية للوزارة وتحسين أحوال العاملين فى مرحلة المعاش تقديرا لما بذلوه من جهد فى العمل.