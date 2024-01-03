شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل.. و7 نصائح للسائقين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد أجواء مستقرة بمعظم أنحاء الجمهورية وتتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام طقس مشمس فترات النهار فى معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: نتأثر اليوم بوجود امتداد لمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على إحساسنا بأجواء مائلة للدفء وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس .

وتابعت : ولكن مع غياب أشعة الشمس فترات الليل يكون هناك انخفاض ملحوظ فى قيم درجات الحرارة وخاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر ، ليسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة بمعظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات التى لها ظهير صحراوى شمال الصعيد ووسط سيناء والمدن الجديدة

وأشارت إلى أن فرص الأمطار اليوم خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ، وبداية من غدا تزداد كميات الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحرى نتيجة وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا مع استمرار درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.

وقالت: وتكون الظاهرة الجوية المؤثرة الشبورة المائية والتى قد تكون كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتتلاشى فرص سطوع أشعة الشمس على أن يستمر هذا الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة

ووجهت 7 نصائح للمواطنين أثناء فترة تكون الشبورة ، وهى :

1- القيادة بهدوء تام

2 - لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

3- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

4 - زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

7- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويسود غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

ومتوقع غدا أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.