أخبار مصر

تسنيم الإيرانية: 20 قتيلا و30 مصابا فى انفجارين قرب مقبرة سليمانى بكرمان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تسنيم الإيرانية: 20 قتيلا و30 مصابا فى انفجارين قرب مقبرة سليمانى بكرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن وقوع انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليماني في محافظة كرمان بالقرب من مسجد صاحب الزمان، ونجم عن الانفجار مقتل 20 شخص واصابة 30 آخرين، وهرعت على الفور سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث بحسب رئيس هيئة الاسعاف فى كرمان سيد محمد صابري.

وبحسب الوكالة زعم البعض أن الانفجار ناجم عن اسطوانة غاز، لكن حتى الآن لم يؤكد أي مسؤول هذا الخبر.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements