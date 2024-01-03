شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الخميس 4 يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الخميس 4 يناير 2024 .

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى غدا شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية علي بعض المناطق.

ويسود غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى ويكون الطقس بارد ليلا، وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، الجيزة العظمى 21 درجة والصغرى 14، القليوبية العظمى 21 درجة والصغرى 14.