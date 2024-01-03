شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: إعلان القوائم الأولية للمرشحين بالتجديد النصفى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هيثم جنيدى، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة لـ الأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى 2024، إن اللجنة انتهت من فحص طلبات الترشح على كافة مقاعد النقابة العامة "النقيب العام، وعضوية المجلس"، وذلك بعد إنتهاء الفترة القانونية المُحددة لتلقى طلبات الترشح بالبريد، والتي كان أخر أيامها الأحد الماضى، مشيرا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على فحص أوراق المرشحين بالنقابات الفرعية، تمهيدا لتحديد موعد إعلان القوائم الأولية للمرشحين، والتي من المتوقع لها خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح جنيدى، في تصريحات خاصة لليوم السابع: أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع مجلس للنقابة العامة للأطباء البيطريين، نهاية الأسبوع الجارى، لتحديد موعد إعلان القوائم الأولية وفتح باب الطعون والتنازلات بين المرشحين لانتخابات التجديد النصفى.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وذلك على المقاعد التالية:

أولا: مجلس النقابة العامة:

1 - مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما.

2- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن على قيدهم أكثر من 15 عاما.

3- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.

4- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.

5- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.

6- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.

7- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.

8- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.

9- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلى ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.

ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة والجيزة وقنا) وذلك على النحو التالي:-

1- رئيس النقابة الفرعية على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً

2- عضوين ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.

3- عضوين ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاماً.