شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: توعية أصحاب شركات إلحاق العمالة فى المنوفية بأحكام القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، ندوة توعوية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بشأن شركات الحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ، بحضور مديرى ومفتشى مكاتب العمل، وكذلك أصحاب شركات الحاق العمالة فى نطاق المحافظة ، تناولت الموضوعات الاتية: شرح المواد القانونية والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا المجال ، وكيفية تفادى المخلفات قبل وقوعها وازالة المخالفة ، وتوحيد المفاهيم والتطبيق العملى ، وذلك فى إطار جهود المديرية من خلال سلسلة من الندوات بدأتها فى المنشآت العاملة فى المحافظة للتوعية بأحكام القانون فيما يخص التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والقرارات الوزارية المرتبطة بتطبيق تلك الاحكام ، وذلك للتثقيف حول الحقوق والواجبات وكيفية إزالة المخالفات وذلك من خلال المكاتب التابعة للمديرية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود التوعوية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية باحكام القانون والحقوق والوجبات التى تضمنتها احكامه ، لرعاية العمالة وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال ، وكذلك التوعية بكيفية إزالة المخالفات التى يمكن ان تكون موجودة فى أماكن العمل لتحقيق الإستقرار ومناخ عمل آمن ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت القاء محاضرات ألقاها عماد سعيد وكيل المديرية ، إيماناً من المديرية بأن التفتيش توعية وإرشاد وتوجيه ، وليس تحرير مخالفات فقط ، وفى نهاية المحاضرة قدم أصحاب الأعمال بالشركات الشكر والتقدير لفريق عمل المديرية فى تنفيذ هذه المحاضرات التوعوية مطالبين بمزيد من هذه المحاضرات البناءة والتى تخدم المجتمع والوطن وتبنى مزيد من الثقه بين أصحاب الأعمال والجهات التنفيذية ..

كما نظمت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوة للتوعية حول مجالات السلامة والصحة المهنية، وذلك فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل شركات المحافظة، حضر الندوة 7 من ممثلي السلامة والصحة المهنية من مديري السلامة والصحة المهنية بالشركات الكائنة بمنطقة عمل بنها، كما بلغ اجمالي عدد الحضور70 مشارك.

وتأتى الندوة تنفيذاً لاستيراتيجية وزارة العمل بتكثيف التوعية والتثقيف والندوات وورش العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاعات المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعنصر البشرى والحفاظ على الممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن والتوعية بمباديء وإشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفقاً للكتاب الخامس من قانون العمل بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتمت الندوة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية .

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، فى تقريرها للوزارة، ان تلك المبادرات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بضرورة تكثيف التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت بالمحافظات، خاصة كثيفة العمالة، للتوعية بمخاطر بيئة العمل وكيفية الوقاية منها وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.