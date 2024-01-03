"مستحيل نكمل كده".. مدبولي: 342 مليار جنيه دعمًا سنويًّا للعيش والكهرباء والبترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتحمل دعما سنويا لـ5 قطاعات، بإجمالي 342 مليار جنيه سنويا.

وأضاف: كل يوم الصبح منذ الفجر وقبل ما ننزل إلى أعمالنا؛ آلاف المخازن تعمل كي تخبز 275 مليون رغيف يوميًّا، يعني في السنة 100 مليار رغيف".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: "لغاية سنة 2021، كانت تكلفة الدعم أقل من 50 مليار جنيه؛ النهارده عشان ما زودناش سعر العيش، تكلفة الخبز 91 مليار جنيه".

وذكر رئيس الحكومة أنه في 2021 "أنهينا دعم المواد البترولية، النهارده مصر بتستهلك 18 مليار لتر سولار، كل لتر الدولة بتدعمه بـ5 جنيهات، يعني 90 مليار جنيه.. التموين، والدعم التمويني 36 مليار جنيه، أما البوتاجاز فمصر بتستهلك 280 مليون أنبوبة سنويًّا، والتكلفة الفعلية 200 جنيه، بنبيعها بـ75 جنيهًا، يعني 35 مليار جنيه سنويًّا".

وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كل ما يتعلق بملف الكهرباء، قائلًا: "هاتكلم عن الكهرباء تحديدًا؛ كل مواطن بيتحاسب على الكيلووات/ ساعة، وتكلفة الكيلووات على الدولة تبلغ 177 قرشًا، قبل كده الرقم كان أقل بكتير.. كل الشرائح النهارده بتدفع أقل من تكلفتها على الدولة".

وأضاف مدبولي: "طلبت من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات للزيادة وكيفية التحرك، وكيف نتجاوز الأزمة، وتم وضع سيناريو عنيف؛ لتخفيف الدعم في عامَين، والبديل الآخر هو أن نفرد المشكلة على 5 سنوات؛ عشان نخفف التكلفة على المواطن".

وتابع رئيس الوزراء: "الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، كان بيتحاسب بـ48 قرشًا؛ زودتها إلى 58 قرشًا؛ يعني 10 قروش.. وهكذا. الشريحة الثالثة زادت أقل من 10 قروش، الشرائح دي اللي زادت من بداية الشهر؛ تمثل 65% من الشعب المصري".

ونوه مدبولي بأن نتيجة الزيادة التي أعلنا عنها "هتتقلص من 90 مليارًا إلى 75 مليار جنيه، وقررنا نفرد الموضوع على 5 سنوات".

وأضاف مدبولي: "الكهرباء النهارده، آخر أرقام كخسائر أو دعم وصل لـ90 مليار جنيه هذا العام فقط، لما أجمع اللي قلته؛ يعني دعم 342 مليار جنيه، من عامَين كان أقل من 100 مليار جنيه".

وشرح مدبولي: "أنا أحاول وضع الصورة أمام المواطن، هذه أموال الشعب المصري.. بننزل نستدين ونحمل على الموازنة، من سنتين كنا بناخد قروض بأقل من 10%، النهارده تتجاوز 25 %.. كل دي أعباء مش ممكن الاستمرار فيها، بالتالي تحملنا الفترة الماضية، وكنا بنأخذ قرارات، قُلنا إن آخر إرجاء هيكون في نهاية 2023".

وتابع رئيس الحكومة: "من الاستحالة لأية دولة أو موازنة إنها تستمر في زيادة الدين والاستدانة، والفجوة في الدعم اللي كانت أحد أهم مكتسباتنا".

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