مدبولي عن تذاكر المترو وفاتورة الأدوية: "عارفين المواطن بيتحمل أعباء قد إيه.. ونلمس نبض الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن فاتورة الأدوية التي تصرف مجانًا وصلت إلى 22 مليار جنيه، إضافة إلى دعم الأسمدة، ولبن الأطفال.. وغيرهما، وهذا تقدير من الدولة للموقف، نعلم أن المواطن "يتحمل أعباء قد إيه، وبنلمس نبض الشارع".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء: "نيجي لموضوع آخر، بالنسبة إلى خدمات زي النقل، مشروع زي مترو الأنفاق والسكة الحديد، الدولة تتحمل التكلفة الاستثمارية.. الطبيعي إن بمجرد بما باعمله، المشروع يغطي تكاليف تشغيله وصيانته، طب ده هييجي منين؟ من التذاكر اللي بيدفعها المواطن؛ عشان نضمن استمرار الخدمة، عشان أضمن أحافظ على المرفق وأغطي تكلفة الصيانة والتشغيل.. طب الزيادة اللي حصلت تغطي ده؟ لأ، لأن بقالنا 3 سنين ماخدناش قرارات بالزيادة".

وتابع رئيس الحكومة: "وزير النقل من 3 سنين قال إنه محتاج 30 مليار جنيه لتجديد الخط الأول للمترو، والدولة تحملت، عشان كان البديل إنه هيقف نتيجة إن مفيش صيانة له، كان وارد استخدم المبلغ ده في حاجة تانية لو التذكرة كانت بتغطِّي تشغيله".

زنزه مدبولي بأن "الدعم زاد بصورة كبيرة جدًّا على مدار الفترة الماضية؛ قفزت في عامين إلى 342 مليار جنيه.. ولسان حال المواطن هنتحرك إزاي في تجاوز الأزمة، وبنسمع كل الآراء، المواطن بيقول هنتحمل معاك حتى لو بتزوِّد، هدف الحكومة ألا تتسع فجوة حجم الدعم".

وقال رئيس الحكومة إن الدولة مع الإصلاح الذي تم، والاقتصاد يُقيَّم بـ3 مؤشرات؛ التضخم والنمو والبطالة.. الاقتصاد المصري مع الإصلاح، وحتى عام 2021 حققنا معادلة سحرية، بخفض التخضم والبطالة والنمو بشكل كبير، طيب وبعد الأزمات وآخرها الحرب الروسية، أدت إلى التضخم؛ بقى كبير، والنمو قلّ، والبطالة، الحمد لله، محافظين على معدلات خفضها".

وأضاف مدبولي أن "الشغل الشاغل للبنك المركزي، هو كيف نكافح التضخم؛ ومنه سعر الصرف، بنشتغل مع البنك بتنسيق كامل، ولقاءات أسبوعية".

ونوه رئيس الحكومة بأنه اعتبارًا من عام 2025، ترجع نسب التضخم أقل من 10%، والأطروحات ليست بيعًا لأصول الدولة، بالعكس أدخِّل القطاع الخاص وأمكِّنه من الإدارة.

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