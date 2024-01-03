بعد 8 وقائع.. ضبط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الجيزة) تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

ضُبط بحوزة المتهمين الدراجة النارية المستخدمة في وقائع السرقة. بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم (8 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئ النية" أمكن ضبطهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.