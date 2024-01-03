شكرا لقرائتكم خبر عن "تشيسيكيدى" يشكر الرئيس السيسي على دعم مصر اللوجيستى لإجراء انتخابات الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي"، أعرب خلاله عن اعتزاز الكونغو العميق بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع مصر، متوجهًا بالشكر على الدعم اللوجيستى الذى قدمته مصر لإجراء العملية الانتخابية فى الكونغو ومؤكدًا أن هذا الدعم يعكس الدور المصرى المستمر فى مساندة أشقائها الأفارقة.