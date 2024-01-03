شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: ارتفاع عدد القتلى من الجنود إلى 509 منذ بدء الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى من جنوده إلى 509، منذ عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، وذلك حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".

وأكد جيش الاحتلال مقتل أحد عناصره في المعارك الدائرة بشمال قطاع غزة، وإصابة اثنين آخرين، جرّاء سقوط صاروخ مُضاد للدروع أطلق من لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن اللواء ميرون موشيه جيرش "21 عامًا" من بيتاح تكفا، وهو مقاتل في وحدة يالام، فيلق الهندسة القتالية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ89، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.