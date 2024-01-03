أب يمزق ابنه في الساحل: كان قليل الأدب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

كشفت تحريات البحث الجنائي الأولية بالقاهرة، واقعة مقتل شاب بطعنات نافذة في الجسم فى منطقة الساحل بشبرا، حيث أن وراء ارتكاب الجريمة والد الضحية.

تحريات الجهات المعنية بينت أن المتهم يوم الواقعة تشاجر مع نجله وسدد له 3 طعنات نافذة في الجسد أوقعوا قتيلاً قبل إسعافه في المستشفى.

وأضافت التحريات ان المجني عليه كان دائم الشجار مع والده والتعدي عليه بالضرب.

بلاغا تلقته أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لشاب في منطقة الساحل بشبرا.

قوة أمنية انتقلت لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب عشريني مصاب بطعنات نافذة.

وبسؤال والد المجني عليه اعترف بارتكابه الواقعة وأمكن ضبطه و نقلت سيارة الإسعاف الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.