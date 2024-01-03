شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: على الحكومة حل المشكلة الاقتصادية بزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن المشكلة الاقتصادية في مصر يجب أن يكون لها حل من الحكومة، وهذه المشكلة لن تحل إلا بزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، فلابد أن يتم التركيز على هذين الملفين في الفترة المقبلة.

أضاف مسلم، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حرب غزة أثرت على السياحة في مصر، وخسارة إيرادات من قناة السويس، كما تراجعت تحويل العاملين بالخارج، لا سيما وأن العنصر الأخير كان مصدر الدخل بالعملة الصعبة للدولة بشكل أعلى من قناة السويس والسياحة.

وأوضح محمود مسلم: "لابد أن يكون هناك حل للأزمات الاقتصادية في مصر، لأن الواقع يقول إن سعر الدولار يزيد في السوق السوداء، وأن زيادة الأسعار فيها نوع من الجشع والمغالاة ليس لها واقع، فيجب حل هذه المشكلة تحديدا لرفع المعاناة عن الناس".

وأشار إلى أن الكثير من السلع حدث بها اكتفاء ذاتي في مصر واستقرت فيها الأسعار، لكن أي سلعة تزيد ينسى الناس كل الاستقرار الذي حدث في الأسعار الأخرى، فيجب أن يكون هناك آليات مختلفة للتعامل مع كل السلع حتى لا يدفع المواطن سعرين في سلعة واحدة، وقال: لا يمكن للمواطن أن يتحمل فساد التجار وهذا دور الحكومة، والمواطن يجوز أن يشكو إنما لا يجوز ذلك للحكومة أن تشكو لأنها تمتلك آليات للمواجهة".