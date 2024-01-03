شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بإجراءات وقائية بعد رصد انتشار الجديرى المائى بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات، وذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقرير يفيد انتشار المرض بين الطلاب، حيث وجهت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيك وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج" أبناءنا فى الخارج للعام الدراسي 2023 - 2024، موضحة أنه يتم دفع رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 مائة وخمسون دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.
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