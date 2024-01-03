شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بإجراءات وقائية بعد رصد انتشار الجديرى المائى بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس بالمحافظات، وذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقرير يفيد انتشار المرض بين الطلاب، حيث وجهت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيك وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة" الطلبة المصريين فى الخارج" أبنائنا في الخارج 83162 طالب وطالبة لكافة الصفوف الدراسية من kg1 حتى الصف الثانى الثانوى.