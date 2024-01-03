شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: مصر لعبت دورا كبيرا فى الحرب على غزة ودعوتها للسلام دائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن الدولة المصرية في حاجة دائمة إلى شرح موقفها أمام الإعلام الدولي بشكل أفضل.

وأضاف مسلم، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر لعبت دورا كبيرا في تخفيف الحرب على غزة ودعم القضية الفلسطينية، سواء سياسيا أو إعلاميا، وأكدت دائما أهمية نشر السلام وحل الدولتين، على أساس أن لن يشعر أحد بالأمان إلا بالسلام، متابعا: "مصر تحاول الضغط لتنفيذ رؤيتها لوقف إطلاق النار في غزة، وإذا نجحت المبادرة المصرية ستكون خطوة جيدة جدا لفلسطين والمنطقة وضمير العالم من الشعوب التي تضايقت مما يحدث في القطاع".

وأشار إلى أن ما أثير عن تجميد مصر للمفاوضات بشأن الأسرى في قطاع غزة، غير صحيح، لأن مصر تلعب دورا مهما في التفاوض بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وبالتالي خروجها ليس في صالح فلسطين، لأن استمرار الحرب يمثل ضررا كبيرا على القاهرة وفلسطين والمنطقة.

وتابع: "ما حدث أمس بشأن اغتيال صالح العاروري هو تجاوز ضد حماس وحزب الله وإيران، وقد تكون هناك رسائل تحتية بين أمريكا وإيران وبين إسرائيل وحزب لا يمكن أن نكون أداة فيها، وعندما خرج حسن نصر الله ودعا الجيش المصري كان بمثابة فيديوهات للاستهلاك الإعلامي ولا يمكن أن يصدقه الناس، فمن الذي يدعو الجيش المصري ويقرر؟!، وكيف لهذا الرجل الذي يقود مقاومة يدعو جيشا نظاميا وهو نفسه لم يتحرك".