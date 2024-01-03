النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يقدمون التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد

القاهرة - سامية سيد - أجرى المستشار محمد شوقى النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى وأمينه العام، ولفيفا من قادة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد الميلاد.

وقدم النائب العام والوفد المرافق له، التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

كما أعرب المستشار محمد شوقى النائب العام عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصرى، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.