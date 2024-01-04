شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 4/1/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 48: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء 6:30 م

وقت صلاة الفجر 5:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 2:51 م

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:33 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 2:43 م

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:25 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

وقت صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 2:41 م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 52: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م