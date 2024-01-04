شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 4/1/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 48: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:30 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 2:51 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:33 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 2:43 م
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
وقت صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 2:41 م
وقت صلاة المغرب 5:01 م
وقت صلاة العشاء 6:21 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 52: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز