"أبوه قتله عشان مدمن".. تشريح جثة شاب لقي مصرعه طعنًا على يد والده بالساحل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أمرت جهات التحقيق بالساحل بتشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد والده طعنًا بسلاح أبيض.

كما طالبت جهات التحقيق بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الأربعاء، القبض على مسن لاتهامه بقتل ابنه بسبب تعاطيه المخدرات بمنطقة الساحل.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب مقتولًا بعدة طعنات.

وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة والده بسبب تعاطي المجني عليه المواد المخدرة وتحرر المحضر اللازم.