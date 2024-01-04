حُكم نهائي بإلزام مجلس النواب بتعويض عمرو الشوبكي 2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المحامي بالنقض إسلام الضبع، إن الدائرة مدني (ج) بمحكمة النقض قضت، اليوم الخميس، بتأييد إلزام رئيس مجلس النواب بصفته بتعويض 2 مليون جنيه للدكتور عمرو الشوبكي عن عدم تنفيذ حكم تصعيده بمجلس النواب كبرلماني في الدورة الماضية.

وأوضح "الضبع"، دفاع "الشوبكي" في بيان إن النقض قضت برفض طلب وقف التنفيذ المقدم من هيئة قضايا الدولة على حُكم تعويض موكله بـ2 مليون جنيه، وبالتالي أصبح الحكم بات واجب النفاذ.

كانت محكمة النقض قضت في 20 يوليو 2020 بقبول الطعن المقدم من الشوبكي، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور على مقعد دائرة الدقي والعجوزة، وهو الحكم الذي لم ينفذه مجلس النواب حتى انتهاء الدورة البرلمانية.