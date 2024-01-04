تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بالتحرش بطفلتين في القطامية لـ 6 يناير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بإصدار تلميحات وإيحاءات جنسية لطفلتين بالقطامية لجلسة 6 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة عامل بتهمة وقوفه عاريًا بشرفة مسكنه وإصدار تلميحات وإيحاءات جنسية لطفلتين بالقطامية إلى محكمة الجنايات.

وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "محمد. م"، في يوم 27 يناير الماضي، بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة تعرض للمجني عليهما الطفلتين "لارا.م"،و "ريتاج.ع" في مكان عام مطروق بتلميحات وإيحاءات جنسية وإباحية بالقول والإشارة، بأن وقف عاري الجسد بالشرفة الخاصة بمسكنه ممسكا عضوه الذكري بيده؛ بقصد الحصول على منفعة جنسية منهما.