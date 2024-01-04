صعقته الكهرباء حتى التعفن.. مأساة لص في مصنع العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي ملابسات العثور على جثة شاب في حالة تعفن، وتبين أنه تسلل بدافع السرقة فصعقته الكهرباء.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة متعفنة بقرية بهبيت.

وجه العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشاب في العشرينات من العمر ملقاة داخل غرفة بالمصنع، في حالة تعفن.

تحريات وفحص الرائد أحمد الملطاوي رئيس المباحث ومعاونه الرائد باسم أبو الدهب توصلت إلى عدم وجود شبهة جنائية وأن المتوفى لص فارق الحياة صعقا بالكهرباء.