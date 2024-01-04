قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على أقباط مصر والعالم بالخير والسعادة وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

محمد يوسف

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