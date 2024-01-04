قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على أقباط مصر والعالم بالخير والسعادة وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".
صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.