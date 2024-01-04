الصحة: علاج 2.7 مليون مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 2 مليون و734 ألفًا و298 مواطنًا بمستشفيات الأمراض الصدرية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، ضمن حملة "100 يوم صحة"، خلال العام الماضي 2023.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على حقهم في خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى بجميع المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية المقدمة تضمنت 2 مليون و224 ألفًا و275 خدمة قدمت بالعيادات الخارجية المجانية والإقتصادية وأقسام الطوارئ بمستشفيات الأمراض الصدرية.

كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ67 ألفًا و699 مواطنًا بالأقسام الداخلية المجانية والاقتصادية والرعايات المركزة، فضلًا عن تقديم خدمة الأشعة لـ 401 ألف و579 حالة، منها (267 ألف أشعة عادية - 114 ألفًا و481 أشعة مقطعية - 20 ألفًا و98 أشعة تلفزيونية).

وأشار "عبد الغفار" إلى إجراء 5 آلاف جراحة صدر، بينهم 4 آلاف و222 جراحة صغرى، و581 جراحة متوسطة، و197 جراحة ذات مهارة فائقة، كما تم عمل منظار لـ 1350 مواطنًا، بينهم 996 منظارًا شعبيًا، و354 منظارًا صدريًا، وإنشاء قاعدة بيانات لمرضى الالتهاب الرئوي الذين يتم حجزهم بمستشفيات الأمراض الصدرية لتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

ومن جانبه، ذكر الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه في إطار خطة البرنامج القومي لمكافحة الدرن للكشف عن مرض الدرن الكامن بين مرضى الغسيل الكلوي، واصلت الحملة عملها بفحص أكثر من 24 ألفًا من المواطنين، بعدد 251 مركز غسيل كلوي في 19 محافظة، وهي: أسيوط، والشرقية، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، والبحيرة، والإسماعيلية، والمنيا، والدقهلية، والقليوبية، ودمياط، والمنيا، والسويس، والجيزة، وقنا، وبني سويف.

كما تم البدء في الإعداد لإدراج مراكز الغسيل الكلوي بمحافظات: شمال سيناء والفيوم وأسوان والأقصر، بالإضافة إلى عمل تثقيف صحي للمرضى والعاملين بأقسام الغسيل الكلوي لرفع الوعي بطرق الوقاية والعلاج للمرض.

وقال "أمين" إنه تم مناظرة 7 آلاف و73 حالة بمستشفيات الأمراض الصدرية باستخدام تقنية "التشخيص عن بعد" بـ 13 مستشفى للأمراض الصدرية وهي مستشفيات صدر: المرج، والمعمورة، وطنطا، والمنصورة، وبهوت، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، ومنوف، وكفر الشيخ، ومستشفى صدر دمنهور بالإضافة إلى مستشفى صدر منوف وكفر الشيخ.

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