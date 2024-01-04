رئيس مصلحة الجمارك يكشف حصيلة الحساب الختامي 2022/2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحساب الختامي للعام 22/23 كان يستهدف تحقيق 46 مليار جنيه، وأنه تم تحقيق 59 مليار جنيه، بنسبة بلغت 129% من المستهدف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 وتشمل: مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، وقطاع التمويل بوزارة المالية.

وأضاف "الغتوري": في العام المالي 21/22 تم تحقيق نسبة 101% من المستهدف، وهناك مؤثرات إيجابية كان لها عظيم الأثر في زيادة ما تم تحقيقه، بداية من المنظومة الجديدة، والآليات والإجراءات، فعلى سبيل المثال ضريبة السجائر والتبغ بلغت العام المالي 22/23 نحو 243 مليون جنيه، وفيما يخص الغرامات بلغت 1.5 مليار جنيه.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الاستقرار الأمني أثر أيضًا في زيادة الحصيلة الضريبية، وإن كان سعر الصرف أثر أيضا ولكن ليس بالقدر المحصل، إضافة إلى تحسين المواقع الجمركية المختلفة ومتابعة تحصيل مستحقات الجمارك وبيع البضائع المهملة.

وأوضح أنه تم تنفيذ خطة للمراجعة والتصدي لمحاولات البعض التهرب من الحصول على نموذج 4، وتم ضبط 15 ألف حالة ورصد فروق الأسعار، وكل ذلك ساهم في تحسن وزيادة نسبة الحصيلة المحققة، حيث بلغت قيمة الفاتورة الاستيرادية للواردات غير البترولية في 22/23 مبلغ 67 مليار دولار، وبعد ضبط الأسعار بلغت القيمة النهائية للأغراض الجمركية 73 مليار دولار، وهذا الفرق ساهم في زيادة الحصيلة الجمركية.

واستكمل رئيس مصلحة الجمارك: بلغت قيمة الإعفاءات 83 مليار جنيه، في حين أن الجمارك تقوم بكل الإجراءات الخاصة بها، وفي العام المالي 21/22 بلغت 69 مليار جنيه، وهذا يؤثر بدوره على الحصيلة الجمركية.

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